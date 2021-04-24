الأمين العام للأمم المتحدة يحث لبنان على تشكيل الحكومة دون تأخير

الأمين العام للأمم المتحدة يحث لبنان على تشكيل الحكومة دون تأخير
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير. وشدد غوتيريس، في تقرير سلمه لمجلس الأمن، أمس الجمعة، على أنه “حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة”.وأضاف أن “الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد”.واشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه “في مواجهة هذا اليأس، أحث الزعماء اللبنانيين على العمل لمصلحة الشعب اللبناني ومواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد بشكل فعال ودون مزيد من التأخير”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *