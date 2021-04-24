الأمين العام للأمم المتحدة يحث لبنان على تشكيل الحكومة دون تأخير

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الاقتصاد النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام
النجار:1000 إجازة وهمية منحت للاستثمار
نائب:كتل سياسية فاسدة ستبيع مشاريع عائدة للدولة
نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام
هيكي:نحن فخورون بالعمل مع البيشمركة ونريد من بغداد تقوية علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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