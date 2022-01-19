الأنباء الألمانية:غوتيريش دعا ميركل للعمل في الأمم المتحدة

الأنباء الألمانية:غوتيريش دعا ميركل للعمل في الأمم المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للعمل في المؤسسة الدولية.ونقلت الوكالة، عن مصادر في الأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا ميركل لتترأس الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى الخاصة بالمنافع العامة العالمية التي تفيد البشرية جمعاء.ووفقا للمصادر، عرض غوتيريش هذا الاقتراح على ميركل في رسالة، دون أن يتلقى الرد حتى الآن.ولكن ووفقا للوكالة، يسود في المنظمة نفسها اعتقاد بأنه من غير المرجح أن تقبل المستشارة السابقة عرض العمل هذا. 

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