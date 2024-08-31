الأندية العراقية تكثف استعدادها لدوري نجوم العراق لكرة القدم

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خبير اقتصادي:حكومة السوداني تعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة وحجم الدين الداخلي بلغ (86) تريليون ديناراً
مصدر أمني:الحشد الشعبي توقف عن استهداف القوات الأمريكية لإنتقاله إلى الأعمال المالية والتجارية
مفوضية الانتخابات تحذر من إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في الإقليم قبل المصادقة على أسماء المرشحين
الإطار:لا موعد محدد لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
وزارة الخارجية تعلن عن اختيار العراق لرئاسة مجموعة (G77) في الأمم المتحدة للعام المقبل
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خبير اقتصادي:حكومة السوداني تعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة وحجم الدين الداخلي بلغ (86) تريليون ديناراً
خبير اقتصادي:الحكومة العراقية أخطأت في تخفيض إنتاجها النفطي
اليوم..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
مصدر لبناني مسؤول: الحكومة اللبنانية لم تسدد الدين العراقي عن مستحقات “الفيول”
وزارة التخطيط:(3.6) مليون رقم وظيفي لموظفي (15) محافظة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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أمريكا والأمم المتحدة:لا كرامة للمواطن العراقي في غياب الدولة وإنعدام التشريعات التي تحفظ أمنه
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
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