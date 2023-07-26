الأوقاف النيابية:سنصوت على 167 عطلة شيعية في السنة

الأوقاف النيابية:سنصوت على 167 عطلة شيعية في السنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية حسين اليساري، الاربعاء، إن “مجلس الوزراء صوت في جلسة أمس الثلاثاء، على قانون العطل الرسمية، وتضمن اعتبار يوم عيد الغدير عطلة رسمية في جمهورية العراق”.وأضاف أن “مسودة القانون ستصل إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، وبعدها ستقوم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناقشة مواد وفقرات القانون وعرض مسودة القانون لقراءة أولى وثانية”، مبيناً أن “قانون العطل الرسمية من القوانين المهمة وسيكون هناك اتفاق برلماني على إقراره في الفصل التشريعي الحالي”.وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أقر أمس الثلاثاء، مشروع قانون العُطل الرسمية، وأحاله إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة ما يأتي:

1. إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية.

2. إلغاء قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2018 بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية.

يذكر ان عدد المناسبات الشيعية تبلغ 167 يوم في السنة تبدأ بولادة الإمام ووفاته وزواجه وهكذا أولادهم وخدمهم وهي جزي من تكريس التخلف وزيادة الامية وعبادة الأصنام والشرك بالله

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