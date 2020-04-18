الأولمبية الدولية تطالب نظيرتها العراقية بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية

الأولمبية الدولية تطالب نظيرتها العراقية بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت اللجنة الأولمبية الدولية، نظيرتها العراقية، بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية.وبحسب الكتاب الذي وصل للأولمبية العراقية ، فإن الأولمبية تطالب الأولمبية العراقية بكتاب رسمي للكشف عن الحسابات الختامية وتفاصيلها بعد مصادقتها من مكاتب رسمية معتمدة ومواعيد اجتماعات الهيئة العمومية لكل سنة ومحاضر المصادقة للحسابات الختامية”.يذكر أن 11 عضوًا من الجمعية تقدموا بطلب رسمي الى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، لمطالبته بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الاخيرة والمودعة في حساباتها المصرفية من قبل الحكومة العراقية والأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي.لم تعلن اللجنة عن الحسابات او تسلمها الى أعضاءها للسنوات الاربع الماضية. 

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