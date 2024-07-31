الأولمبي ..فاشل..لمدرب فاشل

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نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته
حزب طالباني:حزب بارزاني له مقعدين في مجلس كركوك ولن يحصل على منصب المحافظ
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
تركيا:العراق ثاني دولة باستيراد طعام الكلاب والقطط بأكثر من (4) ملايين دولار خلال الأشهر الستة الماضية
السوداني:سنرد على استهداف حشد كتائب حزب الله
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نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:التحقيقات ما زالت مستمرة في تهريب النفط من شركة نفط الشمال
أكثر من (300) مليون دولار استيراد العراق من اللحوم البرازيلية خلال العام الماضي
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة سيمنز “لوضع خارطة” لتطوير قطاع النقل الكهربائي
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
حكومة السوداني تمنح (1.495) مليار ديناراً لدكاكين الأحزاب البالغة (299) دكاناً بمعدل (5) مليار لكل منها
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- اذاعة INN