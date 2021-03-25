الأيزيديون يحذرون من عودة البيشمركة إلى سنجار

الأيزيديون يحذرون من عودة البيشمركة إلى سنجار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي الايزيدي عيسى سعدو، الخميس، من إعادة قوات البيشمركة الى قضاء سنجار، معتبرا ان ذلم يعني إعادة تنظيم “ داعش” الاجرامي.وقال سعدو في حوار متلفز، إن “هناك تمهيد لإعادة تنظيم داعش الاجرامي الى قضاء سنجار عبر سحب الأسلحة من القضاء”، مبينا أن “إعادة قوات البيشمركة هي نفسها إعادة داعش إلى سنجار”.وأضاف سعدو، أن “قوات البيشمركة نفذت أجنداتها وسرقت المنطقة وهربت أثناء دخول داعش الى سنجار”، مشددا على ضرورة أن “تكون إدارة الملف الأمني والسياسي والاقتصادي في سنجار بين بغداد والايزيديين بعيدا عن الإقليم”.وأشار الناشط الايزيدي المقيم في المانيا إلى “وجود أمور سياسية تدفع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإقليم كردستان لإرباك الوضع في سنجار”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *