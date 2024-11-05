الإتصالات النيابية:إخفاقات كثيرة في عمل هيئة الإعلام والإتصالات

الإتصالات النيابية:إخفاقات كثيرة في عمل هيئة الإعلام والإتصالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي عمل هيئة الإعلام والاتصالات ، الثلاثاء، فيما كشف عن إخفاقات كثيرة في عمل الهيئة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن” لجنته بصدد فتح ملفات عدة داخل هيئة الاعلام والاتصالات “، مبينا ان “اللجنة تتابع عمل الهيئة وستكون هناك استضافات داخل لجنة الاتصالات النيابية “.واضاف ان “هيئة الاعلام والاتصالات لم ترد على اسئلة واستفسارات النواب بشأن المخالفات داخلها”، مشيرا الى ان “هناك مخالفات عديدة تستدعي استجواب المسؤولين في الهيئة “.وطالب الفتلاوي” المسؤولين التنفيذيين في الهيئة بالامتثال إلى قرارات مجلس النواب لاسيما المتعلقة بالجانب الرقابي والإجابة على مخاطبات النواب”. 

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