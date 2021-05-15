الإتصالات النيابية:سنرفض التعيين الجديد لرئيس هيأة الإعلام والإتصالات

الإتصالات النيابية:سنرفض التعيين الجديد لرئيس هيأة الإعلام والإتصالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي ، السبت ، أن لجنته سيكون لها موقف في البرلمان بشان تعيين رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات, متهما الحكومة التفرد بملف التعينات .وقال الربيعي ف تصريح صحفي، ان ” لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لاعلم لها بتعيين رئيس للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بدلا عن المقال علي الخويلدي” .وأضاف أن ” الهيئة ترتبط مباشرة بمجلس النواب واللجنة النيابية المعنية . مبينا ان الحكومة تنفرد بملف التعيينات داخل الهيئات المستقلة ومنها الاتصالات “, لافتا إلى أن ” ملف الاتصالات كبير ومهم وكنا نأمل من الحكومة اختيار شخص يلبي طموح الشارع العراقي ومجلس النواب والاهتمام بقطاع الاتصالات الذي ضاع بسبب الفساد وسوء الإدارة.وأشار الى أن ” لجنته سيكون لها موقف بخصوص تعيين أي شخصية لهذا القطاع خلال انعقاد الجلسات “.

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