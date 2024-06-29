الإتصالات النيابية:شركة كورك ترفض دفع ديونها لضعف الحكومة

الإتصالات النيابية:شركة كورك ترفض دفع ديونها لضعف الحكومة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي، اليوم السبت، ان حل المشكلات مع شركة كركوك مرهون بتسديد ما بذمتها من ديون لخزينة الدولة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن ” شركة كورك للاتصالات لجأت إلى اللجنة لتسوية ما بذمتها من مستحقات مالية للدولة، الا ان هناك ملايين الدولارات بذمة الشركة لم يتم تسديدها منذ سنوات”.وأوضح، انه “يستوجب على الشركات دفع ما بذمتها من ديون إلى الحكومة وفق قانون استحصال الديون الحكومية”.وتابع أن ” شركة كورك تماطل بدفع الديون التي ترتبت عليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *