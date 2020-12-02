بالوثيقة..الإدعاء العام يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي

بالوثيقة..الإدعاء العام يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بالوثيقة.. طلب الإدعاء العام من رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي. 

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