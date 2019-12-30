الإدعاء العام يوجه المحاكم الاتحادية بإعلامه بنتائج حوادث التظاهرات

الإدعاء العام يوجه المحاكم الاتحادية بإعلامه بنتائج حوادث التظاهرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، كتاباً وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لإعلامها بنتيجة الاجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن “رئاسة الادعاء العام اوعزت الى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة على سرعة انجاز التحقيق بهذا الصدد خلال التظاهرات التي شملت عدد من المحافظات”.واضاف البيان أن “توجيه الادعاء العام صدر بناءً على الامر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي”.

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