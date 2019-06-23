آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
بيان صادر من مكتب النائب حمد الموسوي
تحالف سائرون:اختيار المرشحين للوزارات الشاغرة من قبل عبد المهدي
الإدعاء العام:542 قضية فساد مرفوعة بحق متهمين خارج العراق
مصدر كردي:حزب طالباني حسم أسماء مرشيحه للمناصب السيادية في حكومة مسرور
القانونية النيابية تطالب بإحالة قرار الحلبوسي بمنح النواب المستبدلين الراتب التقاعدي إلى المحكمة الاتحادية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حزب بارزاني:اتفاق بين عبد المهدي ونيجيرفان لـ”تصفير” المشاكل بين بغداد وأربيل
تحالف الإصلاح يكشف إخفاق عبد المهدي في تنفيذ برنامجه الحكومي
مصادر:4 ملايين وحدة سكن عشوائية في العراق نتيجة الفقر والفساد الحكومي
المالية النيابية:هدر مالي بملايين الدولارات من قبل هيأة الكمارك
شركة(ميمتو):جهات متنفذة في البصرة أجبرتنا على الانسحاب
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
-
- اذاعة INN