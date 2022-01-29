الإسلامية الكردستانية:الأكراد يرفضون ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

الإسلامية الكردستانية:الأكراد يرفضون ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين، السبت، بأن المواطن الكردي لا يكترث لمن يصبح رئيسا للجمهورية.وقال أمين  في حديث صحفي: إن “المواطن الكردي المنهك والمتعب بسبب الفساد ونهب الأموال من قبل أحزاب السلطة، ينتظر تقديم الخدمات وتوزيع الرواتب بشكل منتظم”.وأضاف أن “المواطن لا يهمه من يصبح رئيسا للجمهورية، لآن جميع المرشحين يهتمون بمنافعهم ومصالحهم فقط”.وترفض قوى سياسية وشعبية كردية ومن جميع المكونات ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، بسبب ملفات الفساد التي عليه.

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