الإسلامية الكردستانية:التصويت على الموازنة يحتاج إلى مزيداً من الوقت

الإسلامية الكردستانية:التصويت على الموازنة يحتاج إلى مزيداً من الوقت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، سليم همزة، اليوم الأربعاء (3 شباط 2021)، أن التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت.وقال همزة في حديث صحفي، إن “الحوارات والنقاشات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية كافة، حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، خصوصاً أن التفاوض بين بغداد وأربيل لم ينتهِ ولم يتم التوصل إلى حلول لغاية اللحظة”.وبين، أن “تمرير مشروع قانون موازنة 2021 يوم غد الخميس، أمر مستبعد، فهذا الأمر يحتاج الى مزيد من الوقت، وربما يكون منتصف الاسبوع المقبل، أو ربما أكثر من ذلك، فهذا يعتمد على نتائج حوارات القوى السياسية، وخصوصاً الحوارات بين بغداد وأربيل”.وتخوض الكتل السياسية محادثات مستمرة منذ أسابيع، لتمرير موازنة 2021 والتعديل عليها، فيما أعلنت اللجنة المالية، وهي اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون والتعديل عليه، إكمال معظم الفقرات وخفض مبلغ الموازنة وقيمة العجز فيها.ومع التوجه للتصويت على مشروع القانون، قال مقرر المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، إن الموازنة قد تحسم خلال اليومين المقبلين.وأضاف الصفار، أن رئاسة مجلس النواب وجهت بعرض الموازنة على الكتل السياسية قبل طرحها للتصويت، لمناقشتها والتوافق عليها.وتعارض كتل نيابية المواد المتعلقة بإقليم كردستان بالموازنة، تزامناً مع تمسك الإقليم بعدم تسليم ما تطلبه بغداد من إيراداته، سواء كانت من النفط أو المنافذ.ويعتبر نواب محافظات جنوبية ووسطى، أن الأموال التي تخصص لكردستان لا تخصص لبقية المحافظات.

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