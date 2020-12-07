الإسلامية الكردستانية:العائلة البارزانية أكبر الخاسرين في توطين رواتب موظفي الإقليم

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وزير الثقافة:قانون العطل الرسمية سيعرض على مجلس الوزراء قريبا
وزير الخارجية لمبعوث ترامب:مصلحة العراق تتطلب إنهاء الازمة السورية
دولة القانون:المالكي خيارنا لرئاسة الحكومة القادمة
ائتلاف النصر:العراق سيذهب إلى المجهول في حال عدم توفر النزاهة في الانتخابات القادمة
حزب بارزاني:حكومة الكاظمي ملزمة بتسديد المستحقات المالية للإقليم
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حزب بارزاني:حكومة الكاظمي ملزمة بتسديد المستحقات المالية للإقليم
الكاظمي:من أولويات موازنة 2021 خلق فرص العمل للخريجين
المالية النيابية:مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار
التغيير الكردية:حزب بارزاني مازال يمارس الغموض في ملف النفط والغاز
الاقتصاد النيابية: ميليشيا الحشد الشعبي تمنع الاستثمار في العراق
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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