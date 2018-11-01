الإسلامية الكردستانية:القضاء الكردي لايتمتع بالنزاهة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية حسين اسماعيل، الخميس، ان نتائج الانتخابات في كردستان مزورة، والمحاكم التي صادقت عليها لاتتمتع بالنزاهة، مرجحاً ذهاب الجماعة الى جبهة المعارضة داخل برلمان الاقليم.وقال اسماعيل في تصريح صحفي له اليوم، ان “المحاكم لاتتمتع بالنزاهة ولدينا مآخذ على عملية تصديق نتائج انتخابات اقليم كردستان، حيث ان تلك النتائج غير حقيقة وحدث فيها تزوير كبير”.واضاف ان “موقف المشاركة بالعملية السياسية داخل الاقليم من عدمه، سيتم اتخاذه في الجلسات المقبلة وبالتشاور مع حركة التغيير والكتل السياسية الاخرى داخل الاقليم”.واوضح اسماعيل، انه “اذا كانت الحكومة الجديدة في كردستان نفس سابقتها، فأن من سيشارك بها سيعيد نفس المعاناة للشعب الكردي، ومن المرجح ان تعمل الجماعة الاسلامية على مقاطعة العملية السياسية في كردستان”.