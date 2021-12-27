الإسلامية الكردستانية:المحكمة الاتحادية تعرضت “لضغوط خارجية”!

الإسلامية الكردستانية:المحكمة الاتحادية تعرضت “لضغوط خارجية”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين، الاثنين، أن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية.، في النظر بدعوى الانتخابات.وقال أمين لوكالة /المعلومة/ إنه “من الواضح فأن المحكمة تعرضت لضغوط سياسية وهذا ما نتج عنه قرارها برد شكاوى ودعاوى الطعون المقدمة من قبل قوى مختلفة”.وأضاف أنه “قدمنا جميعا اعتراضات بالأدلة والبراهين التي تثبت تزوير نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا”.وردت المحكمة الاتحادية دعاوى الطعون المقدمة من قبل قوى الإطار التنسيقي بعد جلسة عقدتها اليوم. 

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