الإسلامية الكردستانية:المعارضة الكردية ستقدم دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد تمديد عمل برلمان الإقليم

الإسلامية الكردستانية:المعارضة الكردية ستقدم دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد تمديد عمل برلمان الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في جماعة العدل الكردستانية دارا محمد أمين، الثلاثاء، أن أحزاب المعارضة الكردية متفقة على إقامة دعوى في المحكمة الاتحادية ضد تمديد عمل برلمان إقليم كردستان العراق باعتباره غير دستوري وغير قانوني. وقال امين في حديث صحفي، إن “تمديد عمل البرلمان بعد انتهاء مدته الشرعية جعل من جميع الكتل من الأحــزاب المعارضة متفقة على تسجيل إقامة دعوى في المحكمة الاتحادية ضد هذا القرار باعتباره غير دستوري وغير قانوني”. وأضاف، أنه “لا يجوز تمديد ولاية البرلمان بعد انتهاء المدة القانونية»، مبيناً أنه «حتى بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم شرعية التمديد في برلمان الإقليم سيكون القرار بلا جدوى لأن الأحـزاب الحاكمة مستمرة بهذا النهج”. وأشار أمين إلى ضرورة “تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وتنظيف سجل الناخبين من الأسماء المكررة وغيرها من المشكلات الموجودة في سجل الناخبين”.ولفت الى أنه “في حال تصالح الحزبان الاتحاد والديمقراطي وعاد البرلمان إلى جلساته فلن يصدر قرار مصيري أو مهم أو قانون له طابع عام إلا بالاتفاق بين كتل الأحزاب، لذا فالحل الوحيد هو التعجيل في الانتخابات في اقرب وقت ممكن وهو مطلب جميع الأحزاب المعارضة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *