الإسلامية الكردستانية:حكومة الإقليم فاسدة

الإسلامية الكردستانية:حكومة الإقليم فاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، الأربعاء، أحزاب السلطة في الإقليم مسؤولية تردي الأوضاع وغلاء الأسعار.وقال حمد في تصريح صحفي، إن “كردستان ومدنها تعيش أوضاعا صعبة في ظل الصعود الكبير للأسعار، فضلا عن تزايد معدلات الفقر والبطالة”.وأضاف أن “أحزاب السلطة انشغلت بالفساد والسرقات والمناصب وتركت الشعب الكردي يواجه أزمة الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، في حين أنها لم توزع رواتب الموظفين حتى الآن”.وتشهد بغداد والمحافظات صعودا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، رغم اتخاذ الحكومة لقرارات وصفت بأنها لاتلبي طموح المواطن.

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