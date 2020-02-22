الإسلامية الكردستانية:علاوي تعهد للوفد الكردي بالالتزام الوطني تجاه الإقليم

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، السبت، عن نتائج المباحثات التي أجراها ممثلو الأحزاب الكردية، مع المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، مبيناً أن الوفد تحصل على ثلاثة ’’مكاسب’’.

وقال شوشكيي في تصريح صحفي، إن “وفداً كردياً ضم ممثلين عن الاتحاد الوطني والديمقراطي والتغيير والاتحاد الإسلامي، التقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “الوفد طلب من علاوي أن ينظر إلى إقليم كردستان كشعب وليس كحزب سياسي، وأن لا يفرق بين الكرد وبقية الأحزاب السياسية”، مبيناً أن “علاوي أكد أن مرشحي الكرد للحكومة سيحددون على وفق الآليات المتبعة بالمحافظات الاخرى”.

وأوضح شوشكيي إلى أن “رئيس الوزراء المكلف أبلغ الوفد الكردي خلال اللقاء أنه هو من يختار كابينته الوزارية ولن يقبل على إبقاء أي من الوزراء الحاليين”.