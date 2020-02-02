الإسلامية الكردستانية:علاوي وافق على التخصيصات المالية لكردستان قبل التكليف

الإسلامية الكردستانية:علاوي وافق على التخصيصات المالية لكردستان قبل التكليف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب عن الجماعة الاسلامية الكردستاني، الأحد، عن رسالة لرئيس الوزراء المكلف تتعلق بالمواطنين الكرد.وقال النائب أحمد حاجي رشيد، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يعتبر رواتب الموظفين ومستحقات فلاحي كردستان وقوات البيشمركة مطالب محقة للكرد، ويتعهد بأن تكون من الأولويات في عمله”.وأوضح رشيد، أنه “ارسل رسالة الى علاوي قبل تكليفه يؤكد دعمه لعلاوي وحكومته لكن بشروط”، موضحا أن “الشروط التي ضمها في رسالته في رواتب موظفي اقليم كردستان، ومستحقات الفلاحين للأعوام (2014،2015،2016) ، وان يعتبر قوات البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية الاتحادية في العراق”.وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أن “علاوي وفي رده على الرسالة ان هذا الشروط هي مطالب حقة للمواطنين”، مشددا على انها “ستكون على رأس أولويات عمله حين تشكيل الحكومة”.

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