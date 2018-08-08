الإسلامية الكردستانية:لن نعترف بنتائج العد والفرز اليدوي

الإسلامية الكردستانية:لن نعترف بنتائج العد والفرز اليدوي
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكدت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الأربعاء، عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي ستعلن عنها المفوضية المنتدبة، مهددة بأن كافة الخيارات ستكون مفتوحة.وقال القيادي بالجماعة زانا سعيد في تصريح صحفي له اليوم، إن “الجماعة الإسلامية لن تعترف بالنتائج التي ستعلن عنها المفوضية المنتدبة”، مبينا أن “هناك إرادة لتمرير النتائج السابقة وعدم جدية المفوضية الحالية في محاسبة المزورين واحالتهم للقضاء”.وأضاف سعيد، أن “الاحزاب المعارضة اجمعت عدم القبول بنتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية المجمدة والمنتدبة”.وأكد سعيد، أنه “سيكون لنا موقف سياسي خلال الايام المقبلة وان وجميع الخيارات متاحة أمام الكتل المعارضة”، لافتا إلى أن “تشكيل جبهة معارضة سابق لأوانه لحين اتخاذ موقف موحد”. 

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