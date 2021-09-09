الإسلامية الكردستانية:مليارات الدولارات هربت خارج العراق من قبل حزبي بارزاني وطالباني

الإسلامية الكردستانية:مليارات الدولارات هربت خارج العراق من قبل حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، اليوم الخميس، بالكشف عن مصير الأموال المهربة من إقليم كردستان.وقال حمد في حديث صحفي، إن “مليارات الدولارات تم سرقتها من قبل حزبي بارزاني وطالباني وباقي الفاسدين المتنفذين في السلطة، في الوقت الذي يعاني المواطن الكردي من أزمة اقتصادية خانقة”.وأضاف، أن “هناك أموالا موضوعة في البنوك الخارجية تم تهريبها من الإقليم، يجب الكشف عنها”، مبينا، انه “إذا كانت حكومة كردستان جادة في الأصلاح كما تدعي في تصريحاتها المختلفة، فعليها استرجاع هذه الأموال”.

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