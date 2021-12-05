الإسلامية الكردستانية:منصب رئيس الجمهورية العائق الرئيسي أمام تشكيل التحالف الكردي

الإسلامية الكردستانية:منصب رئيس الجمهورية العائق الرئيسي أمام تشكيل التحالف الكردي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاسلامي الكردستاني سليم همزة، الاحد، عن عائق واحد امام تشكيل الكتل الكردية لجبهة خاصة بهم.وقال همزة في حديث صحفي: ان “منصب رئيس الجمهورية العائق الوحيد امام تشكيل الجبهة الكردية حتى الان”، مبينا انه “اختيار بديل لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح سيكون هنالك بداية لتشكيل الجبهة لان هذه الإشكالية الوحيدة العالقة فيما بينهم”،وبين ان “الاتحاد الوطني مصرا على ترشيح برهم صالح ويعتبر المنصب من حصته.

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