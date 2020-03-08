الإسلامية الكردستانية:نحن مع المرشح الذي “يحترم خصوصية كردستان”

الإسلامية الكردستانية:نحن مع المرشح الذي “يحترم خصوصية كردستان”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني امين بكر, الاحد, أن القوى السياسية في إقليم كردستان تنتظر من القوى السياسية الشيعية الوصول إلى اتفاق بشأن مكلف جديد لرئاسة الوزراء وفي حال إتمام الاتفاق سندعم المرشح بشرط.وقال بكر في تصريح  صحفي، إن “حوارات القوى السياسية الشيعية مازالت في حوارات مستمرة لاختيار مكلف متوافق علية ونحن كقوى كردية تركنا لهم كامل الحرية دون تدخل لحين الوصول الى اتفاق”, مؤكدا أنه “سندعم أي شخصية لكن وفق شروط”.وأضاف ” نحن كقوى كردية مازلنا مصرين على موقفنا بأن المكلف المقبل عليه ان لايعيد ما تصرف به علاوي بتهميش الإقليم في اختيار حصته من الوزارة ولابد من الاستعانة بالقوى الكردية بتسمية الشخصيات وفق مبدأ ما طلبته المرجعية والمتظاهرين”.وأشار بكر إلى أنه “في حال عدم التوصل الى اتفاق فبالتأكيد سيتم الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال لحين اجراء انتخابات مبكرة”.

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