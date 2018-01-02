الإسلامية الكردستانية:وفد كردي سيزور بغداد للحوار

الإسلامية الكردستانية:وفد كردي سيزور بغداد للحوار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية, الثلاثاء, عن تشكيل وفد موحد من الجماعة و حركة التغيير والاحزاب الاخرى  لبحث الأزمة السياسية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي, مشيرة إلى أن الوفد سيبحث مع أطراف في التحالف الوطني  تشكيل تحالف خلال الانتخابات المقبلة. وقال النائب عن الحركة احمد حمه في تصريح صحفي له اليوم: إن “الجماعة الإسلامية والتغيير فضلا عن أحزاب سياسية اخرى ستعلن عن تسمية وفد موحد لزيارة بغداد ولقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الايام المقبلة”. واضاف ان “الوفد سيجري المفوضات مع بغداد بمعزل عن حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكدا أن “حكومة بغداد ابدت استعدادها التام لاستقبال الوفد والتحدث معه بشأن الأزمة الاقتصادية والسياسية بين الطرفين”.واشار حمه إلى أن “المباحثات ستتركز حول حل ازمة رواتب موظفي الإقليم وحل الأزمة السياسية بين اربيل وبغداد فضلا عن بحث التحالفات المستقبلة مع أطراف في التحالف الوطني خلال الانتخابات المقبلة .

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