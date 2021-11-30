الإسلامية الكردستانية تطالب بحكومة “توافقية”!!

الإسلامية الكردستانية تطالب بحكومة “توافقية”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الثلاثاء، بتشكيل حكومة توافقية وليس أغلبية وطنية .وقال  القيادي في الجماعة سليم همزة، في تصريح صحفي، أن” حكومة الأغلبية مرفوضة ولن يكون لها حضور في المرحلة المقبلة بسبب طلب جميع الأحزاب  بحكومة توافقية تجمع الفائز  والخاسر بالانتخابات وتوزيع المناصب بحسب الحصص ”.

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