الإسلامية الكردستانية تعلن دعمها لحكومة علاوي

الإسلامية الكردستانية تعلن دعمها لحكومة علاوي
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بغداد/شبكة أخبار العراق – أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه، الاحد، أن العديد من الأحزاب الكردية ستدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد رفضه ضغوط الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان (الاتحاد والديمقراطي) بتمرير وزراءهم المتحزبين.وقال حمه في تصريح صحفي، إن “الوفد الكردي من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي فشل بإقناع علاوي بتمرير الوزراء الكرد المتحزبين ضمن كابينته الوزارية الجديدة”، لافتا إلى إن “النواب الكرد من الجماعة الإسلامية والأحزاب الكردية الأخرى باستثناء أعضاء الحزبين الحاكمين وصلوا العاصمة بغداد اليوم لحضور جلسة منح الثقة لحكومة علاوي”.وأضاف أن “الجميع الأحزاب الكردية باستثناء الحزبين الحاكمين سيدعمون علاوي بجلسة منح الثقة كونه رفض الضغوط الحزبية الممارسة عليه”، مبينا أن “الحزبين الحاكمين في الإقليم فشلا بالحصول على الحقائب الوزارية وفق منظور المحاصصة بحكومة علاوي”.وانتقدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة نجار، اليوم الاحد، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيرة إلى أنه يتعامل مع إقليم كردستان العراق كـ”ضيعة”.

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