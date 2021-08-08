الإسلامية الكردستانية: عزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات المقبلة

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نائب:التعذيب في السجون العراقية خرقا لقوانين حقوق الإنسان
حقوق الإنسان النيابية:هجرة الشباب العراقي بسبب الفشل والفساد الحكومي
حزب الحلبوسي يُقر بصعوبة إجراء الانتخابات بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
قوات التحالف الدولي تعلن عن مغادرة “قوات الأفق” من العراق إلى الكويت
قوباد يعزز أمن منافذ حزب طالباني “لتقويض التهريب”
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قوباد يعزز أمن منافذ حزب طالباني “لتقويض التهريب”
العمل النيابية:وجود مليون عامل أجنبي في العراق ينافسون العمالة المحلية
اليوم ..وقفة احتجاجية في قضاء القائم بسبب انقطاع الكهرباء
وزير المالية يعلن عن الشروع بإعداد موازنة 2022
الطاقة النيابية:حل الكهرباء في العراق بمنظومته الوطنية وليس باستيراد الطاقة من الخارج
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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