الإسلامي التركماني:رفض مقترح تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان والأكراد

الإسلامي التركماني:رفض مقترح تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان والأكراد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، عن اخر مستجدات ازمة محافظة كركوك.وقال جعفر في حديث صحفي ، ان “مقترح تبادل السلطة بين مكونات كركوك تم رفضه من قبل بعض الاطراف، ما ساهم بتأجيل اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قوى مكونات محافظة كركوك”.واضاف، ان ” الأوراق التي رفعتها قوى كركوك لتوضيح رؤيتهم بتشكيل الحكومة المحلية الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيها اختلاف كبير وبون شاسع بين المكونات”.وأضاف ان ” المقترح الوسطي بتقاسم السلطة لكل مكون لمدة سنة وثمانية اشهر تم الاعتراض عليه من قبل العرب والكرد لكونهما طالبا بابعاد المكون التركماني من التقاسم معهم”.وكان رئيس الجبهة التركمانية حسن توران اكد ان “هناك بوادر اتفاق بين الأطراف السياسية لتمرير مقترح تدوير منصب محافظ كركوك ورئيس المجلس بين المكونات الثلاثة الأساسية.

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