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المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
وزارة الكهرباء مستمرة بالكذب على المواطن ..”الكهرباء ستكون جيدة في الصيف”!!
الإسلامي التركماني:رفض مقترح تدوير منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان والأكراد
اليوم..استقرار في سعر صرف الدولار
مصدر أمني:اعتقال القيادي في العصائب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بجريمة ابتزاز الطالبات
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وزارة الكهرباء مستمرة بالكذب على المواطن ..”الكهرباء ستكون جيدة في الصيف”!!
اليوم..استقرار في سعر صرف الدولار
السوداني:حكومتي صاغت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والشبابية والتعليمية
إتفاقية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس لاستثمار الغاز المحروق لأغراض الطاقة
وزير التجارة يوجه بتشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط مناقلة الحنطة ومواد السلة الغذائية
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المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
مصدر أمني:اعتقال القيادي في العصائب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بجريمة ابتزاز الطالبات
البارزاني للسفيرة الأمريكية:من قال أن حزبنا قاطع الانتخابات؟
العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
إيران تستثمر النفط العراقي بعنوان ” الحقول المشتركة” بقيمة (13)مليار دولار
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- اذاعة INN