الإسلامي التركماني:صفقة بين الكاظمي والبارزاني لتسليم كركوك إلى البيشمركة

الإسلامي التركماني:صفقة بين الكاظمي والبارزاني لتسليم كركوك إلى البيشمركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي , الثلاثاء , عن صفقة بين الكاظمي والبارزاني لاعادة البيشمركة الى كركوك, مشيرا الى ان المعنيين بالصفقة استغلوا غياب البرلمان وضعف الكاظمي.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن “المعلومات التي تتوفر لدينا تفيد بوجود صفقة بين الكاظمي والبارزاني لاعادة البيشمركة الى كركوك”, مبينا أن “الصفقة جرت خلال زيارة وفد الإقليم الى بغداد حيث تم الاتفاق على استبدال لواء من الجيش العراقي بلواء من البيشمركة”.وأوضح البياتي ان ” الاتفاق على هذه الصفقة هي لعب بالنار لانها استغلت بغياب البرلمان وضعف الحكومة وضعف القيادة الأمنية بإدارة الملف في كركوك , فضلا عن الانشغال السياسين بالطعون ونتائج الانتخابات”.ولفت الى ان “العرب والتركمان قلقين من اخضاع الملف الأمني في كركوك الى المساومة السياسية”، معتبرا أن “قضية اعادة البيشمركة قضية سياسية وليست قضية امنية”.

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