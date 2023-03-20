الإسلامي التركماني: التركمان ضحية قانون الانتخابات في كركوك

الإسلامي التركماني: التركمان ضحية قانون الانتخابات في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر امين عام الاتحاد الإسلامي التركماني النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، من مغبة تمرير قانون الانتخابات الجديد بصيغته الحالية، داعيا القوى السياسية لإعادة النظر بقواعد التسجيل الانتخابي، وقال جعفر في تصريح  صحفي , ان “التركمان في محافظة كركوك وللمرة الأخرى باتوا ضحية للقانون المعدل لانتخابات المحلية  في كركوك بسبب عدم انصافهم من خلال مجاملة الاخوة الكرد الذين زجوا بما هو اكثر من 150 ألف ناخب تم تسجيلهم في أوقات مختلفة وأنهم ليسوا من أبناء المحافظة ” . وأضاف ان “ممثلي المكون التركماني من مختلف الاتجاهات السياسية قدموا مقترحا بإعادة النظر بالقانون الانتخابي خاصة المتعلق بالمادة (35) التي تقضي بإعادة النظر بقواعد التسجيل الانتخابي الا ان الطلب تم رفضه”.وكان القيادي في الجبهة التركمانية اكرم فوزي ترزي اكد في تصريح ،ان تمرير قانون الانتخابات المحلية في صيغته الحالية يشعل فتيل الازمة بين المكونات في كركوك”.

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