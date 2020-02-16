الإسلامي الكردستاني:البرلمان منقسم إلى 3 جهات بشأن علاوي بين معارض ومؤيد ومتردد

الإسلامي الكردستاني:البرلمان منقسم إلى 3 جهات بشأن علاوي بين معارض ومؤيد ومتردد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الأحد، عن وجود انقسام داخل الطيف السياسي النيابي بشأن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا أن الكتل السياسية داخل البرلمان تنقسم الى ثلاثة اقسام بين مؤيد لحكومة علاوي وبين معارض.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “البرلمان منقسم إلى ثلاثة اقسام بين مؤيد بالكامل لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقسم الآخر معارض بشكل كامل لعلاوي والبعض الآخر متردد ليس لديه وجهة محددة وينتظر موقفا من المرجعية”.وأضاف ان “القوى الكردية الصغيرة بحثت مع علاوي مجمل القضايا العالقة بين الإقليم والمركز ومنها دفع رواتب موظفي الإقليم بعيدا عن تشكيل الحكومة الجديدة”.وأشار كوجر إلى أن “الطيف السياسي النيابي منقسم حاليا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ”، مؤكدا أن “منح الثقة لحكومة علاوي تحتاج إلى اغلبية نيابية داخل مجلس النواب”.

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