الإسلامي الكردستاني:الحكومة التوافقية الخيار الوحيد للوضع العراقي

الإسلامي الكردستاني:الحكومة التوافقية الخيار الوحيد للوضع العراقي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، جمال كوجر، الأربعاء، دعمه لمبدأ التوافق في حل الانسداد السياسي، مشيرا الى أن العراق قدّر له أن لا يسير إلا بالتوافق وبخلافه سنذهب الى حرب أهلية.وقال كوجر في حوار متلفز، إن “الحزب أجرى العديد من اللقاءات مع قوى الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي والمستقلين وبعض الوزارات والسفارات والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، وكانت جولة وفد الحزب إلى بغداد شاملة” .وأضاف، أن “الجولة استهدفت ثلاثة أهداف رئيسة: الاطلاع على آخر مستجدات الساحة السياسية، وتبادل وجهات النظر، وإعطاء وجهة نظرنا الخاصة بشأن بعض الملفات سواء كانت بعمل رئاسة الجمهورية أو بعمل الحكومة أو بعض قرارات المحكمة الاتحادية”.وأشار كوجر الى أن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني يدعم أي تقارب سواء كان كرديا كرديا أو شيعيا شيعيا أو سنيا سنيا، وكذلك إذا كان كرديا عربيا أو سنيا شيعيا كرديا، فنحن مع التوافق لأن هذا البلد قدّر له أن لا يسير إلا بالتوافق في ظل مجاميع مختلفة وفي ظل تقاطع مصالح دول داخل هذه الأرض، ولا شك في أنه من دون التوافق ستكون هناك حرب أهلية”. 

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