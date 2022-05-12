الإسلامي الكردستاني:المحكمة الاتحادية ستمدد تاريخ عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الإسلامي الكردستاني:المحكمة الاتحادية ستمدد تاريخ عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين , الخميس, ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارا بتمديد اخر فيما يتعلق بحسم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمصادق على استمرار رئيس الجمهورية الحالي.وقال امين في تصريح صحفي , ان ” انتهاء المدة الدستورية الوجيزة التي منحتها المحكمة الاتحادية وقد طال امدها بشان عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد يتم العودة مرة أخرى الى المحكمة الاتحادية لبيان تفسير جديد يتعلق بالمدة التي بشكل عام الانه وجيز كما وصفته المحكمة ماذا ستقرره او تراه بمصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ” .وتوقع امين ان “تصدر المحكمة الاتحادية قرارا بتمديد آخر، فيما يتعلق بحسم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتصادق على استمرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بعملهما كتصريف اعمال لحين انتهاء المدة الجديدة”، مستبعدا أن “يتم إقرار بتشكيل حكومة طوارئ ” .وأوضح امين ان “جميع القوى السياسية خاصة القوى الكبيرة تواجه احراجا كبيرا امام الشارع العراقي الذي ضاقت به السبل دون ان يرى انفراجا سياسيا”, محذرا من “غضبة شعبية في حال استمرار هذا الانسداد السياسي الخطير ” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *