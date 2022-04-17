الإسلامي الكردستاني:سيناريو 2018 سيكون حاضراً في حال عدم التوافق السياسي

الإسلامي الكردستاني:سيناريو 2018 سيكون حاضراً في حال عدم التوافق السياسي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- رجح الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الاحد، تكرار سيناريو 2018 في حال عدم التوصل إلى حلول بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، مؤكداً أن الانسداد السياسي يكمن بالبيت الشيعي ورئاسة الوزراء وليس البيت الكردي.وقال عضو الاتحاد مثنى أمين في تصريح صحفي، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية لا علاقة له بالبيت الكردي ,انما هو نتيجة تأخير تشكيل الكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء”، مشيراً إلى أن “تأخير الحكومة لا يقتصر على البيت الكردي وتصل أطرافة الأساسية إلى البيت الشيعي”.وأضاف أن “من الممكن أن يعاد سيناريو عام 2018  والتخلي عن مفهوم الكتلة الأكبر داخل البرمان خصوصاً بعد عدم التوصل إلى اتفاق داخل البيت الشيعي بين الإطار والتيار الصدري”.واعتبر ان “اتفاق البيت الشيعي يعني اتفاق العراق وهذا الأمر مدعاة للجلوس على طاولة واحدة لحل الانسداد السياسي”.وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل السياسية وخصوصاً داخل البيت الشيعي، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار أخر.

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