الإسلامي الكردستاني:صوتنا لمرشح رئاسة الجمهورية بحسب ” المستجدات”

الإسلامي الكردستاني:صوتنا لمرشح رئاسة الجمهورية بحسب ” المستجدات”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الاسلامي الكردستاني، الأحد، عن موقفه من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وذكر القيادي في الحزب والنائب جمال كوجر، في حديث  صحفي، ان “نواب الحزب الاسلامي سيحضرون جلسة مجلس النواب المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية”.وبين كوجر، ان “الحزب لم يحدد حتى الان من المرشح الذي سيصوت عليه بعد، وسيترك الأمر لظروف الجلسة والمستجدات”.

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