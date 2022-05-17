الإسلامي الكردستاني:على القوى السياسية التنازل فيما بينها من أجل مصلحة العراق والشعب

الإسلامي الكردستاني:على القوى السياسية التنازل فيما بينها من أجل مصلحة العراق والشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر  النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى امين، الثلاثاء، من تبعات التاخير بتشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب.وقال امين في تصريح  صحفي، ان “التاخير الحاصل في تشكيل الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان وما يرافقها من تغيير بالمواقف السياسية سيطيل مرحلة الانسداد السياسي والبقاء بدون حكومة جديدة رغم مرور اشهر على اجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف ان “على جميع القوى السياسية التنازل فيما بينها من اجل مصالح البلاد وشعبه والاسراع بايجاد توافقات سريعة للمضي باكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية”.وأعلن النائب عن كتلة المستقلين أمير المعموري، الثلاثاء، عن قرب تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية وتقريب وجهات النظر لغرض الخروج من الانسداد السياسي.

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