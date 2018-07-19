الإسلامي الكردستاني:غبن كبير في عمليات العد والفرز اليدوي
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني النائب السابق احمد حمه رشيد، الخميس، عن حدوث “غبن كبير” لبعض الاحزاب الكردية بعد اجراء العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في كردستان، مؤكداً ان المفوضية لم تحصي اصوات كل الصناديق المطعون بها في الاقليم.وقال رشيد في تصريح صحفي له اليوم، ان “عملية العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع شابها التلاعب وعدم الشفافية والدقة فكل حزب طعن بعدد معين من الصناديق”، مبينا أن “الاتحاد الاسلامي طعن بـ 386 صندوقاً في حين قامت حركة التغيير بالطعن بأكثر من 500 صندوق، بالاضافة الى ان بعض الاحزاب الاخرى قامت بالامر ذاته، حيث وصل عدد الصناديق المطعون بها في كردستان الى اكثر من 800 صندوق”.وأضاف، أن “مفوضية الانتخابات اختارت 188 صندوقاً مطعوناً بها، حيث تم عد وفرز 93 صندوقاً، والباقي وجدت اقفالها مفتوحة او عليها ورقة حمراء او تلاعب، حيث العملية جاءت غير شفافة وعديمة الدقة، وبالتالي لم يطرأ اي تغيير”، مشيرا إلى أن “عملية العد والفرز في كردستان اسفرت عن خسارة احد الاحزاب التي قامت بالتزوير مايقارب 2600 صندوق، ولو جرى عد وفرز جميع الصناديق المطعون بها فأن النتائج بالتاكيد ستتغير”.واكد رشيد، أن “الطعن بالنتائج والعد والفرز لن يغير شيء وهناك نية لتمرير عملية التزوير لتشكيل الحكومة، حيث سيمثل اكثر من نصف اعضاء البرلمان الجهاز الالكتروني ولا يمثلون الشعب”.