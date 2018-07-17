الإسلامي الكردستاني:لانؤيد تأجيل انتخابات كردستان

أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد لايؤيد تأجيل الانتخابات النيابية في اقليم كردستان، مبينا ان الاتحاد تبنى مقترح قانون إلغاء منصب رئاسة اقليم كردستان.وقال أمين في تصريح صحفي له اليوم”، ان “الاتحاد الاسلامي لا يؤيد الدعوات الى تأجيل الانتخابات النيابية في اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الالتزامات بالتوقيتات الانتخابية والأطر الدستورية امر ضروري وجزء من احترام العملية الديمقراطية “.واضاف ان “التوقيتات الانتخابية تم التلاعب بها من قبل ولاكثر من مرة”، لافتا الى ان “الاتحاد الاسلامي لم يستلم رسميا دعوة بالتأجيل وإنما دعوات عبر وسائل الاعلام “.وبين امين ان “الاتحاد الاسلامي الكردستاني تبنى مقترح قانون إلغاء منصب رئاسة اقليم كردستان”، موضحا ان “الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير هما من تبنى ترحيل هذه المشكلة الى البرلمان القادم ، لكن الاتحاد اصر على التصويت عليه”.وتابع ان “صلاحيات رئيس الإقليم ستوزع على المناصب التنفيذية والتشريعية الاخرى بحسب الدستور الذي سيكتب قريبا والتي تعطل بسبب المشاحنات السياسية والازمات التي حدثت في الاقليم”.