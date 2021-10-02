الإسلامي الكردستاني:مرشحي حزبي بارزاني وطالباني يسخرون موارد الدولة في دعايتهم الانتخابية

الإسلامي الكردستاني:مرشحي حزبي بارزاني وطالباني يسخرون موارد الدولة في دعايتهم الانتخابية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت، السبت، مفوضية الانتخابات إلى مراقبة المرشحين في كردستان كونهم أكثر من يخالف قوانيين المفوضية الخاصة بالدعاية الانتخابية.وقال جودت في حديث صحفي، إن “المرشحين وخاصة الذين يتبعون الأحزاب الحاكمة يسخرون إمكانيات الدولة والموارد البشرية ومعهم سيارات حكومية وحمايات أمنية، وهذا مخالف لقوانين الدعاية”.وأضاف أن “المفوضية قامت باستبعاد عدد من المرشحين في المحافظات العراقية لكونهم استخدموا موارد الدولة، ومايجري في الإقليم هو تجاوز على القانون بشكل صريح من مرشحي الأحزاب الحاكمة، وممارسة ضغوط وتهديدات ضد المواطنين”.

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