الإسلامي الكردستاني يفضل خيار المعارضة

الإسلامي الكردستاني يفضل خيار المعارضة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد عضو المجلس التنفيذ للاتحاد الاسلامي الكردستاني خليل ابراهيم يوم الخميس تمسك حزبه بخيار المعارضة، وعدم المشاركة في حكومة اقليم كردستان الجديدة.وقال ابراهيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد عقب اجتماع بين الحزبين في اربيل، انه “لن نتراجع عن خيار المعارضة”.واضاف انه “سنراقب اداء الحكومة الجديدة لإقليم كردستان وسننقدها”، مردفا بالقول “نحن حريصون على ان تكون علاقتنا مع الاطراف السياسية جيدة لكي نتمكن من خدمة الناس”.

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