الإسلامي الكردستاني يقاطع جلسة الأربعاء المقبل

بغداد/ شبكة أخبا العراق- أعلن عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني كاروان محمد، الاثنين، عن مقاطعة حزبه جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال محمد في حديث صحفي، إن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني لن يشارك في جلسة الأربعاء بسبب محاولة التحالف الثلاثي مصادرة الآراء بالإكراه”.وأضاف أن “وضع البلد يتطلب الركون لزاوية التفاوض للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وليس التعنت بالرأي والتمسك بفرض الإرادة على باقي الكتل السياسية”.تجدر الإشارة الى ان مجلس النواب العراقي فشل بعقد جلسته يوم أمس الأول السبت بسبب مقاطعة الثلث الضامن وعدم حضورهم للجلسة.