الإصرار على الفشل..شروط عبد المهدي لحقيبة التربية..أن تكون امرأة ومن سكنة الموصل بغض النظر عن الكفاءة!!

الإصرار على الفشل..شروط عبد المهدي لحقيبة التربية..أن تكون امرأة ومن سكنة الموصل بغض النظر عن الكفاءة!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التربية النيابية، الأحد، عن وضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع ثلاثة شروط لاختيار مرشح التربية.وقال عضو اللجنة رعد حسين في تصريح  صحفي، إن “عبد المهدي وضع ثلاثة شروط أمام لجنة التربية النيابية لاختيار مرشح التربية”، لافتا إلى إن “الشروط تضمنت بان تكون امرأة وسكنها محافظة نينوى، فضلا عن تحقيق تمريرها داخل مجلس النواب”.وأضاف حسين، أن “لجنة التربية عدت عدد من الأسماء وأرسلتها لعبد المهدي للاطلاع عليها”، مبينا أن “حسم منصب تربية سيتم عبر الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثالث”.وأعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، في وقت سابق، عن تخويل رئيس مجلس الوزراء عادل عد المهدي لجنة التربية النيابية باختيار مرشح وزارة التربية، مبينة ان اللجنة مصرة على ان يكون المرشح امرأة ومن أهالي نينوى. 

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