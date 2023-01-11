الإطار:إجراءات البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار ترقيعية

الإطار:إجراءات البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار ترقيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى السياسية المشكلة للحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، واصفاً إياها بـ”الترقيعية”، فيما رجح وصول سعر صرف الدولار إلى 170 ألف دينار.وقالت النائب عن الإطار، ابتسام الهلالي، في حديث صحفي، إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، للسيطرة على سعر صرف الدولار، امام الدينار العراقي، ترقيعية ولم تسيطر على سعر الصرف الذي وصل هذا اليوم 162 ألف دينار لكل 100 دولار”.وأضافت الهلالي، أنه “في حال لم يتم اتخاذ إجراءات صحيحة فإن سعر الصرف سيتجاوز 170 ألف دينار خلال الأيام المقبلة”.وأوضحت أن “هناك مقترحاً وعلى إدارة البنك المركزي الاستجابة له هو أن يكون بيع الدولار للمواطنين بشكل مباشر وعبر البطاقة التموينية ويحق لكل مواطن شراء 2500 دولار بالسعر الرسمي من خلال المصارف الحكومية والاهلية ولمرة واحدة”.وأشارت الهلالي، إلى أن “هذا الإجراء إذا اتخذ بصورة صحيحة يمكن سيطرة على سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق وإعادته إلى السعر الرسمي”.

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