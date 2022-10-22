الإطار:إجراء انتخابات المجالس المحلية في 2023

الإطار:إجراء انتخابات المجالس المحلية في 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في ربيع العام المقبل 2023.وقال جدعان في حديث صحفي، إن “حل مجالس المحافظات خطأ فادح وتسبب في اثار سلبية في اغلب المحافظات من خلال هيمنة مطلقة لبعض المحافظات بالاضافة الى تصاعد وتيرة الفساد ونهب الاموال العامة وبطرق مختلفة”. واضاف،ان” كل القوى السياسية تدرك بان عودة مجالس المحافظات ضرورة كما ان وجودها دستوري ولا يمكن الغاؤها الا من خلال استفتاء عام وفق ما تضمنته المسارات القانونية”.وأشار جدعان الى ان “اعادة قانون مجالس المحافظات سيتم البت به خلال شهرين من الآن من قبل مجلس النواب متوقعا ان تجري الانتخابات في ربيع 2023″، مؤكدا أن “الامر مرهون حاليا بحسم القانون وتوفير الأموال اللازمة للشروع باليات المعتمدة من قبل المفوضية”.

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