الإطار:إجراء انتخابات المجالس المحلية في 2023

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بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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- اذاعة INN