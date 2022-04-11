الإطار:إشارات من تحالف السيادة بالإنضمام إلى الثبات الوطني

الإطار:إشارات من تحالف السيادة بالإنضمام إلى الثبات الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق المنضوية ضمن الاطار التنسيقي سعد السعدي , الاثنين , عن وصول إشارات من قبل تحالف السيادة بإمكانية قبوله الذهاب مع الاطار التنسيقي(الثبات الوطني) في تشكيل الحكومة المقبلة , فيما أشار الى انه مازال الانسداد السياسي سيد الموقف.وقال السعدي في تصريح  صحفي , ان ” حالة الركود في الحوارات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري مازالت مستمرة ولا يوجد أي تطور او عقد لقاءات على مختلف المستويات الى الان سوى الانتظار لسماع الرد على دعوة الاطار الأخيرة للتيار الصدري وبقية القوى السياسية”.وأضاف ان “القوى السياسية المتحالفة مع التيار الصدري , بل الجميع يعشون حالة من القلق والحرج بسبب استمرار حالة الانسداد السياسي الذي هو الان سيد الموقف ” .وأشار السعدي الى ان “الاطار التنسيقي تلقى إشارات من قبل تحالف السيادة الذي يشكل الثقل الكبير من المكون السني بإمكانية قبوله الذهاب مع الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة” , مشددا على انه “يجب علينا ان لانستبق الاحداث وننتظر الأيام المقبلة للتأكد من تلك الامكانية وحقيقتها ” .

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