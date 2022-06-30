الإطار:إقالة الحلبوسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة

الإطار:إقالة الحلبوسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي، احمد العوادي، الخميس، عن امكانية إعادة النظر في منصب رئيس مجلس النواب.وقال العوادي في حديث صحفي، انه “لا يوجد حديث عن تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الوقت الحالي، خصوصا وان كتلته (السيادة) اعلنت مضيها مع الكتل السياسية الاخرى بتشكيل الحكومة الجديدة”.وبين، أن “اي موقف سلبي في تشكيل الحكومة او عرقلتها سيعيد منصب رئيس مجلس النواب الى دائرة الحسابات”.وأضاف، ان “هذا الامر سيجعل المنصب لصالح كتل قريبة من الجهة التي تشكل الحكومة، لكن لا نعتقد ان الامور ستسير بهذا الاتجاه بل ستمضي جميع الكتل نحو الاستقرار وتشكيل الحكومة “.وتتبلور الازمة السياسية الحالي، بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، بعد التصويت رسميا لرئيس تحالف السيادة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.وشرعت الكتل السياسية بالتفاوض لتشكيل الحكومة، بعد انتهاء مرحلة الانسداد السياسي بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية الفائرة بالانتخابات، من العملية السياسية امتثالا لأمر زعيمهم مفتدى الصدر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *