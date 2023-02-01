الإطار:إقالة المحافظين الفاشلين في شهر2/2023

الإطار:إقالة المحافظين الفاشلين في شهر2/2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، صدور اولى قرارات اعفاء بعض المحافظين في شهر شباط المقبل. وقال العتبي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منح المحافظين مهلة 100 يوم لتحسين الاداء خاصة مع وجود الكثير من علامات الاستفهام حيال بعضهم من ناحية الكفاءة في اداء الادوار المنوطة بهم على صعيد الخدمات”.ورجح العتبي “صدور اولى قرارات اعفاء بعض المحافظين في شباط 2023″، لافتا الى انه “لا يمكن السماح ببقاء محافظين عليهم مؤشرات سلبية واداء متلكئا وضعيف”.واشار الى ان “تغيير المحافظين خطوة مهمة في بعض المحافظات التي تحتاج الى تغيرات حقيقية من اعلى الهرم خاصة وان هناك اخطاء كثيرة ارتكبت تحتاج الى اعادة تصحيح من قبل الحكومة المركزية”. وتعاني بعض المحافظات من اشكاليات كبيرة سببها المباشر سوء الادارة من قبل المحافظين واتهامات تطال بعضهم في قضايا فساد مالي واداري. 

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